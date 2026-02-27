Hallaron sin vida a Sergio Gilli tras dos días de intensa búsqueda en el Paraná

El cuerpo de Sergio Gilli fue encontrado este viernes por la mañana en aguas del Río Paraná, en la misma zona donde el miércoles se había producido el hundimiento de la embarcación en la que navegaba junto a un amigo. La fiscal María del Valle Viviani fue notificada del hallazgo y ordenó las actuaciones de rigor.

El accidente ocurrió cuando la canoa en la que transportaban miel comenzó a tomar agua y terminó dando una vuelta de campana. Gustavo Fussi, de 60 años, logró mantenerse a flote y fue rescatado por otra embarcación, mientras que Gilli desapareció en la superficie.

Desde entonces, personal de Prefectura y Defensa Civil llevó adelante un amplio operativo de rastrillaje que incluyó la localización de la canoa hundida. Finalmente, el cuerpo fue recuperado y trasladado para la correspondiente autopsia, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las causas del hecho.