Devastador incendio destruyó una vivienda y una familia pide ayuda tras perder todo

Un voraz incendio se desató durante la noche en una vivienda ubicada en la esquina de French y Almafuerte, provocando pérdidas totales para la familia que habitaba el lugar. Según trascendió, el fuego se habría iniciado de manera accidental a partir de una vela, y rápidamente las llamas se propagaron por gran parte de la casa.

A pesar del intenso trabajo realizado por los Bomberos y la colaboración de vecinos de la zona, el siniestro causó daños devastadores. Una de las habitaciones quedó completamente destruida y la familia perdió prácticamente todas sus pertenencias.

Tras lo ocurrido, vecinos y allegados comenzaron una campaña solidaria para ayudar a los damnificados, quienes necesitan con urgencia ropa, alimentos, colchones y distintos elementos básicos. Quienes puedan colaborar pueden acercar su ayuda para acompañar a la familia en este difícil momento.