Pergamino: cuatro sampedrinos hospitalizados tras volcar en la Ruta 8

El grave accidente se registró el martes por la mañana en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 206, cuando un Fiat Fiorino que transportaba a cuatro hombres perdió el control, despistó hacia la banquina y volcó varias veces. Los ocupantes, todos sampedrinos que se dirigían a Pergamino a vender naranjas, resultaron lesionados de distinta gravedad y la mercadería quedó desparramada, evidenciando la violencia del vuelco.

Los heridos fueron asistidos por ambulancias y trasladados al Hospital San José, donde recibieron atención médica sin que sus lesiones representen riesgo de vida inmediato. La policía vial de Pergamino, bajo las órdenes del comisario Walter Biandratti, intervino en el control del tránsito y las tareas de auxilio. A pesar del fuerte accidente, la circulación en la autopista no se vio afectada, aunque el hecho volvió a poner en evidencia los riesgos de siniestralidad en la Ruta 8.