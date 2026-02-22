Lo atacaron con un obejeto contundente y pelea por su vida

Un hombre fue brutalmente agredido el sábado por la noche en la zona de calle 35 bis al 1600, cuando fue sorprendido por la espalda . El atacante le propinó un golpe en la cabeza por causas que son motivo de investigación

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, donde permanece internada en estado crítico tras ser intervenida quirúrgicamente. La policía inició actuaciones de oficio y trabaja en la localización del agresor, quien estaría identificado.