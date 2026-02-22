Canalweb San Pedro
DestacadoSeguridad

Lo atacaron con un obejeto contundente y pelea por su vida

Redacción CWSP

Un hombre fue brutalmente agredido el sábado por la noche en la zona de calle 35 bis al 1600, cuando fue sorprendido por la espalda . El atacante le propinó un golpe  en la cabeza por causas que son motivo de investigación

 

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, donde permanece internada en estado crítico tras ser intervenida quirúrgicamente. La policía inició actuaciones de oficio y trabaja en la localización del agresor, quien estaría identificado.