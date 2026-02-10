El calor intenso tiene fecha de vencimiento: llegan frentes fríos

El calor tiene los días contados, pero el cambio no llegará sin consecuencias. Aún restan dos frentes fríos por avanzar esta semana que prometen bajar las temperaturas, aunque también podrían alterar los planes del próximo fin de semana largo.

De cara al miércoles, persisten algunas discrepancias entre los principales modelos meteorológicos en relación con la activación de tormentas al paso del segundo frente frío sobre el AMBA. Estas diferencias se concentran principalmente en el momento y la intensidad de los fenómenos.

Según el modelo de referencia ECMWF, la probabilidad de tormentas eléctricas es baja durante la mañana, aunque aumenta hacia el final del día miércoles, especialmente con el avance más organizado del sistema frontal.

Desde temprano se espera un marcado ingreso de viento del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h. Con el correr de las horas, el viento irá perdiendo intensidad y rotará al sudeste durante la tarde. Las temperaturas extremas del día se ubicarán entre los 24 y 31 °C.

El jueves comenzará a consolidarse el alivio térmico, con temperaturas mínimas entre los 19 y 20 °C y máximas que oscilarán entre 27 y 28 °C, valores mucho más acordes para la época del año en la región.

Será una jornada con nubosidad variable, aunque sin fenómenos relevantes, donde el viento del este persistente se convertirá en el principal factor modulador de las condiciones del tiempo.

El viernes se presentará mayormente soleado, con mínimas similares a las del jueves. Durante la mañana, el viento rotará temporariamente al sur, para luego regresar al este por la tarde.

En este contexto, se esperan ráfagas intensas del orden de los 50 km/h, que limitarán el ascenso térmico y mantendrán las temperaturas máximas levemente por debajo de los valores registrados el día anterior.

El sábado 14 será una jornada soleada, con temperaturas mínimas similares a las del viernes. La persistencia del viento del este con ráfagas no solo moderará las máximas, que difícilmente superen los 25 °C, sino que también podría influir en el nivel del estuario.

Para el domingo 15, las temperaturas mínimas rondarán los 20 °C, mientras que las máximas se mantendrán por debajo de los 27 °C. El viento rotará al sector norte, anticipando un nuevo cambio en el patrón atmosférico.

La llegada del tercer frente frío de la semana incrementará la probabilidad de lluvias y tormentas, aunque la intensidad y el alcance de estos fenómenos deberán definirse con mayor precisión en las próximas actualizaciones del pronóstico.