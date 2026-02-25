Violento asalto a dos hermanos de 74 y 75 años en Villa Igoillo

Dos hermanos de 74 y 75 años fueron víctimas de un violento asalto en la madrugada de este martes en Villa Igoillo, pasadas las 2:00. Según trascendió, delincuentes armados los intimidaron a punta de pistola y se llevaron una mochila con alrededor de $400.000 en efectivo y documentación importante. En la vivienda también se encontraba la hija de uno de ellos, quien los estaba cuidando, pero no habría escuchado lo sucedido.

Familiares señalaron que sería la cuarta vez que ingresan a robar en la propiedad y sospechan que podría tratarse de personas del barrio que conocen los movimientos del lugar. A través de redes sociales, una sobrina de las víctimas pidió colaboración para recuperar la documentación sustraída, entre ella la escritura de la vivienda a nombre de Juan José Sobrino y Héctor Eduardo Sobrino, además del DNI de Isabel Beatriz Juárez. Solicitan que, en caso de que los papeles sean descartados, se comuniquen al 3329-677591.