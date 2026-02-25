Cayó un motochorro con pedido de captura: lo identificaron por cámaras tras un arrebato a una jubilada
Personal del Gabinete Criminológico aprehendió ayer a un hombre de 36 años tras tareas investigativas y análisis de material fílmico en la zona de Manuel Iglesias al 1800. El sospechoso circulaba en una motocicleta 110 cc roja sin dominio colocado, vehículo que habría sido utilizado —con la misma vestimenta que llevaba al momento de la detención y junto a otro sujeto— en un hurto modalidad arrebato tipo “motochorro” ocurrido días atrás en Ruiz Moreno y R. Naón, cuya víctima fue una vecina de 72 años.
Además, se constató que el individuo tenía pedido de captura vigente desde 2025 por un hurto calificado, a requerimiento de un Juzgado Correccional. Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y su posterior libertad, mientras continúan las actuaciones judiciales.