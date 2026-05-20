Difunden imágenes de cámaras de seguridad tras un ingreso a una vivienda en Gobernador Castro

Vecinos de la localidad de Gobernador Castro difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad luego de un hecho ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Máximo Castro.

Según trascendió, personas desconocidas habrían ingresado al domicilio y las imágenes registradas por las cámaras ya comenzaron a circular entre vecinos y en redes sociales, con el objetivo de intentar identificar a los responsables.