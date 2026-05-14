Choque entre dos motos en 3 de Febrero y Uruguay: una joven sufrió lesiones leves

Personal de la Estación de Policía Comunal intervino ayer por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las avenidas 3 de Febrero y Uruguay, en San Pedro.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Brava 110 cc conducida por una joven de 22 años y una motocicleta Keller 110 cc guiada por una mujer de 28 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de 22 años fue trasladada al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve, con escoriaciones en el rostro.

La causa quedó bajo intervención de la fiscalía local, que investiga las circunstancias del hecho.