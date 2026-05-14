Lanzan una rifa solidaria para ayudar a “Rafa”, un gato que fue atacado con un aire comprimido

Una familia de San Pedro inició una campaña solidaria para reunir fondos y poder costear la operación de “Rafa”, un gato que sufrió una grave lesión luego de haber sido atacado con un aire comprimido.

Según explicaron sus dueños, el animal sufrió la fractura de un húmero y necesita una cirugía urgente para fijar el hueso, aliviar el dolor y evitar complicaciones en una de sus patas. El costo total de la intervención asciende a $600 mil, motivo por el cual organizaron una rifa con distintos premios aportados por emprendedores y personas de la ciudad.

“Hola a todos. Lamentablemente atacaron a nuestro gato Rafa con un aire comprimido y le fracturaron el húmero. Necesita una cirugía urgente para fijar su huesito, aliviar su dolor y salvar su patita”, expresaron en la publicación difundida en redes sociales.

La rifa tendrá un valor de $3.000 por número y contará con 200 números disponibles, del 01 al 200. El sorteo se realizará el martes 26 de mayo tomando como referencia las dos últimas cifras de la Quiniela Nocturna de la Ciudad.

Los premios serán:

Un alisado o keratina capilar más service de uñas.

Una tabla de madera más un perfilado de cejas.

Un corte de pelo masculino.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comprando un número o compartiendo la publicación en redes sociales. El alias habilitado para transferencias es “Marianadiamante1”, a nombre de Mariana Diamante.