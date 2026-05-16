Una joven resultó herida tras un choque entre dos autos en Mitre y Saavedra

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Mitre y Saavedra, donde colisionaron dos automóviles por causas que se tratan de establecer.

Según informaron fuentes policiales, uno de los vehículos era conducido por un hombre de 35 años, mientras que el otro automóvil estaba al mando de una joven de 20 años, quien viajaba acompañada por una mujer de 21 años.

Como consecuencia del impacto, la acompañante debió ser trasladada al hospital local, donde fue asistida por presentar lesiones de carácter leve.

En tanto que el conductor del automóvil que impactó contra el edificio, tras los controles realizados con el alcoholímetro, se determinó que tenía 1,79 MG/l, superando ampliamente lo permitido por la ley para conducir.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía Nº 11, que llevará adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.