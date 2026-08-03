Un programador de Ramallo creó una aplicación gratuita que detecta incendios en tiempo real en el Delta

Una herramienta desarrollada por un programador de Ramallo podría convertirse en un recurso clave para la detección temprana de incendios en las islas del Delta del Paraná, una problemática que afecta de manera recurrente a la región y también genera consecuencias en ciudades como San Pedro.

Se trata de una aplicación gratuita que utiliza imágenes satelitales para identificar focos de calor en tiempo real y mostrar su ubicación sobre un mapa interactivo. La plataforma permite conocer la evolución de los incendios a medida que se producen y acceder a información actualizada sin costo.

El sistema fue creado por el desarrollador ramallense Santiago González, quien decidió poner la herramienta a disposición del público con el objetivo de facilitar el acceso a información precisa tanto para vecinos como para brigadistas, productores y organismos de emergencia.