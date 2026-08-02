Difundieron imágenes de dos hombres dañando vehículos en la vía pública

Un vecino de San Pedro denunció públicamente un hecho de vandalismo ocurrido contra dos vehículos y difundió en redes sociales imágenes en las que, según afirmó, se observa con claridad a dos hombres provocando daños sobre los rodados.

La publicación fue realizada por Gabi Ortega, quien expresó su indignación por lo sucedido y aseguró que uno de los vehículos pertenece a su padre. «Romperle el auto a mi viejo que no molesta a nadie, se rompe el lomo por lo de él. De todo se encarga el de arriba», escribió en sus redes sociales al compartir las imágenes del episodio.

Hasta el momento no trascendió si el hecho fue denunciado formalmente ante la Policía. Las imágenes difundidas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y podrían resultar de utilidad para identificar a los responsables del ataque.