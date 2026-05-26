Recuperan motocicleta con pedido de secuestro activo y demoran a un joven en Pellegrini al 1100

Un joven de 26 años fue demorado por personal de la Estación de Policía Comunal en la jornada de ayer, luego de ser interceptado en calle Carlos Pellegrini al 1100 de esta ciudad mientras circulaba a bordo de una motocicleta Guerrero GT70 color negro.

Tras las averiguaciones correspondientes, los efectivos constataron que el rodado poseía un pedido de secuestro activo por hurto, vigente desde el 23 de mayo de 2018.

Tomó intervención la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa al involucrado y posteriormente su libertad, mientras que la motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito judicial.