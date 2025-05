Un desconocido apareció drogado en una vivienda ajena

En la jornada de hoy, personal policial acudió a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Las Casuarinas y Durazno, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un sujeto de 26 años, recostado en el patio de una vivienda deshabitada, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia.

El individuo no respondía a las indicaciones del personal y no lograba incorporarse por sus propios medios, por lo que se solicitó la presencia del servicio de emergencias SAME 107, que procedió a su traslado al hospital local para su atención médica.

Tras realizar averiguaciones en la zona, vecinos informaron que el sujeto no reside en el inmueble en cuestión y manifestaron no conocer su identidad.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la instrucción de actuaciones de oficio bajo la carátula de «Averiguación de ilícitos».