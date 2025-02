Tragedia en Campana: se incendió una vivienda y murieron cuatro hermanitos

Una casa de la localidad bonaerense de Campana fue consumida por un incendio en pocos minutos y, en el siniestro, murieron cuatro hermanitos de entre un año y medio y ocho. En tanto, la madre de los menores, salió a pedir ayuda ni bien advirtió lo que ocurría. Si bien los vecinos acudieron al lugar, no pudieron hacer nada por el avance voraz de las llamas.

La periodista campanense Daiana Costichi relató al canal Todo Noticias los primeros datos que se conocieron de la tragedia. “Trabajaron en el lugar dos móviles de bomberos, personal del Comando Patrulla de la policía y el SAME, porque había que asistir a varias personas”, expresó. Además, describió que los bomberos rompieron una pared pero el incendio ya había avanzado y no pudieron hacer nada. Al tirar una puerta, “estaban los tres chicos más chicos”, puntualizó, y uno de los bomberos salió llorando.

En tanto, los vecinos estaban consternados por la situación. Con intención de ayudar, se acercaron a la casa, ubicada en la calle Maipú al 400 en el barrio Dallera, y advirtieron que los tres niños más pequeños que fallecieron estaban acostados, abrazados, sin quemaduras, por lo que, se estima, “murieron por inhalación de monóxido de carbono”.

El menor que sí pudo ser rescatado, de unos ocho años, estaba en otra habitación. El personal del SAME pudo sacarlo del lugar y trasladarlo al Hospital Municipal “San José” de Campana, al igual que a su mamá, que estaba en estado de shock. No obstante, el niño no sobrevivió.

De acuerdo al relato de Costichi, el problema habría comenzado en una garrafa, según lo que alcanzó a decir la mujer damnificada al salir del domicilio a pedir ayuda a los vecinos. En el domicilio, los bomberos hallaron tres garrafas, y en una se habría dado el desperfecto que generó el incendio, pero las causas aún son motivo de investigación. (DIB) ACR