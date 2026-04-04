Sin forzar puertas: desvalijaron un comercio y se llevaron una gran cantidad de mercadería

Un comercio de indumentaria ubicado en calle 3 de Febrero al 500 fue blanco de un robo durante la madrugada del viernes, en un hecho que llamó la atención por la modalidad utilizada. Los delincuentes habrían ingresado sin forzar accesos, lo que hace presumir que contaban con una copia de la llave para abrir el local.

Del lugar sustrajeron camperas, remeras y pantalones, con un valor cercano a los 3 millones de pesos. El propietario realizó la denuncia y manifestó su preocupación por la seguidilla de hechos similares, señalando que otros comerciantes también vienen siendo afectados, lo que incrementa el reclamo por mayor seguridad en la zona.