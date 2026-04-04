Secuestran moto por múltiples infracciones en Río Tala

En la jornada del viernes, personal del Destacamento Río Tala, en el marco de recorridas de prevención, procedió en la intersección de San Martín y Güemes a la interceptación de una motocicleta.

Se trata de un rodado Keller 150 cc sin dominio, conducido por un hombre de 31 años, quien no contaba con documentación obligatoria, además de presentar escape libre deficiente y falta de cascos. Como consecuencia, se labró el acta de infracción y se dispuso el secuestro del vehículo, que fue remitido al Área de Tránsito Municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local.