Investigan un grave hecho en Baradero: un hombre está grave tras recibir un disparo

Un hombre permanece en estado grave luego de ingresar con una herida de arma de fuego al hospital municipal, tras un hecho ocurrido al mediodía de este viernes en la localidad de Portela, partido de Baradero.

La víctima se encuentra internada en terapia intensiva, mientras que la Justicia investiga las circunstancias del episodio. Por estas horas, los investigadores buscan determinar si se trató de un hecho accidental o si hubo intervención de terceros en lo ocurrido.