Autorizan suba de la tarifa de gas desde mayo en el AMBA y el interior

El Gobierno autorizó una suba en las tarifas de gas que comenzará a regir desde mayo tanto en el AMBA como en el interior del país, en el marco del esquema de actualización de precios del sector energético. La medida fue dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y forma parte de las revisiones periódicas del sistema tarifario.

La resolución contempla la aplicación de nuevos cuadros tarifarios que impactarán en los usuarios residenciales y comerciales, con incrementos que varían según la zona y la distribuidora. El ajuste responde a la política de actualización de costos del servicio y busca reflejar los valores del sistema energético en un contexto de revisión general de tarifas.