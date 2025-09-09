Salto: el secretario de Seguridad Eduardo Álvarez, sufrió un accidente en la Ruta 191

Aproximadamente a las 20:45 de este lunes, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 191, que movilizó un importante operativo de emergencia. Una camioneta Renault Oroch, en la que se dirigía el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Eduardo Álvarez, impactó por detrás a un tráiler Ford F-100, lo que provocó que la camioneta volcara sobre la calzada.

El único ocupante de la camioneta, Álvarez, quedó atrapado en el interior del vehículo y fue rescatado por dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Salto, a cargo del oficial Maximiliano Pino, quienes trabajaron intensamente en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica. El accidente generó gran preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, mientras las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el vuelco.