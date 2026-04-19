Robo en barrio Los Aromos: buscan una bicicleta sustraída de una vivienda

Un vecino denunció en redes sociales el robo de su bicicleta durante la noche, la cual fue sustraída del patio de su vivienda en barrio Los Aromos. Según detalló la víctima en su publicación, el rodado es marca Moove, de color gris oscuro (azulado) con detalles en verde, y cuenta con asiento y manoplas negras.

El damnificado indicó que se trata de una bicicleta nueva y solicitó la colaboración de la comunidad para recuperarla. Además, pidió que en caso de verla publicada para la venta o contar con algún dato, se comuniquen para aportar información que permita dar con el rodado.