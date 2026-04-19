Dejaron una moto abandonada frente a un local y buscan a su dueño

Un llamativo hecho fue advertido en redes sociales por la dueña de un comercio local, quien publicó que una moto fue dejada en el exterior de su negocio sin que nadie la reclame. Según expresó, el rodado permanecía en el lugar y no se presentó ninguna persona a retirarlo ni a consultar por su paradero.

A través de su mensaje, la comerciante solicitó colaboración para dar con el propietario, indicando que brindará la dirección exacta de manera privada a quien pueda aportar información o esté buscando el vehículo. La situación generó curiosidad entre los vecinos y usuarios, ya que se desconoce cómo y por qué la moto fue abandonada en ese sitio.