Robaron herramientas de trabajo del interior de una vivienda

Un vecino de San Pedro denunció el robo de varias herramientas de trabajo que se encontraban dentro de su vivienda y solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperarlas.

A través de una publicación en redes sociales, Roberto González informó que entre los elementos sustraídos se encuentran palas, que estaban guardadas en una bolsa de arpillera junto a otras herramientas. El damnificado explicó que se trata de herramientas que utiliza para trabajar y pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero o detecte que están siendo ofrecidas para la venta se comunique con él. Además, solicitó difundir el caso con la esperanza de recuperar los elementos robados.