Robaron herramientas de trabajo del interior de una vivienda
Un vecino de San Pedro denunció el robo de varias herramientas de trabajo que se encontraban dentro de su vivienda y solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperarlas.
A través de una publicación en redes sociales, Roberto González informó que entre los elementos sustraídos se encuentran palas, que estaban guardadas en una bolsa de arpillera junto a otras herramientas. El damnificado explicó que se trata de herramientas que utiliza para trabajar y pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero o detecte que están siendo ofrecidas para la venta se comunique con él. Además, solicitó difundir el caso con la esperanza de recuperar los elementos robados.
Tras difundir el robo, el vecino comunicó que pudo recuperar las herramientas y agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad, que colaboró con la difusión del caso.