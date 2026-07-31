Detuvieron a una pareja por el robo de una chapa galvanizada

Una mujer y un hombre mayores de edad fueron aprehendidos durante la noche de ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), acusados de sustraer una chapa galvanizada de una vivienda de esta ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo mientras los efectivos realizaban una recorrida preventiva por la zona de Alvarado y Cruz Roja. Allí interceptaron a los sospechosos y secuestraron una chapa galvanizada de aproximadamente 3 metros de largo por 1,10 metros de ancho, que instantes antes había sido robada tras ser retirada por encima del tapial de una propiedad ubicada en Lucio Mansilla al 800.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se les notificó la formación de una causa por el delito de hurto agravado. Por disposición de la Fiscalía N° 7 de San Pedro, permanecen alojados mientras avanzan las actuaciones judiciales.