Grave choque entre moto y camioneta: una joven con traumatismo de cráneo

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la intersección de Miguel Porta y Güemes, donde personal de la EPC acudió tras un llamado al 911. Por causas que se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Honda, conducida por un menor de 16 años acompañado por una joven de 21, y una camioneta Volkswagen guiada por un hombre de 35 años.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la moto fueron trasladados por una ambulancia del 107 al hospital local. El menor sufrió lesiones leves, mientras que la joven presenta un traumatismo de cráneo de carácter grave y se encuentra a la espera de ser derivada a un centro de mayor complejidad. Interviene la UFI del Joven.