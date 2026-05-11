Robaron una moto frente a «La Sodería»

A través de redes sociales denunciaron el robo de una motocicleta ocurrido en la zona de Arnaldo y Rivadavia, donde delincuentes sustrajeron el rodado que se encontraba estacionado frente del local gastronómico La Sodería.

Según difundieron familiares y allegados de la víctima, se trata de una moto Guerrero Trip 110 de color negro. Tras el hecho, solicitaron colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita recuperarla.

La publicación fue realizada por la usuaria @abiiicortez1, quien pidió compartir la información para intentar dar con el paradero del vehículo.