Recuperaron elementos robados del Club Las Palmeras y lograron identificar al autor

Durante una recorrida preventiva por parte de la policía, realizada en el barrio 25 Viviendas, ubicado en la zona de Fray Cayetano Rodríguez entre Camelino y San Martín (Río Tala), personal policial observó a un hombre conocido en el ámbito delictivo que transportaba a pie dos inodoros. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso abandonó los elementos y se dio a la fuga.

Los sanitarios, de marca Capea, fueron secuestrados de urgencia y, tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que habían sido sustraídos durante un robo ocurrido en la madrugada del sábado pasado en las instalaciones del Club Las Palmeras, situado en la intersección de Rivadavia y Camelino.

Según se estableció, el delincuente había violentado la puerta de chapa del sector de vestuarios para ingresar al lugar y concretar el robo. Posteriormente, un directivo de la institución reconoció los objetos recuperados, los cuales fueron restituidos al club.

La investigación permitió identificar al presunto autor del hecho, un hombre de 35 años, sobre quien se adoptaron las medidas judiciales correspondientes.