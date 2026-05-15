Realizaron la apertura de sobres para el dragado de mantenimiento del Puerto de San Pedro
El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro llevó adelante este jueves 14 de mayo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2026, destinada al dragado de mantenimiento del vaso portuario.
El acto se desarrolló en la sede principal del puerto, ubicada sobre el kilómetro 191 de la Ruta Nacional 9, y contó con la presentación de dos empresas oferentes: Dragados Argentinos S.A. y Compañía Sudamericana de Dragados S.A.. Según se informó, ambas propuestas incluyeron la documentación, garantías y soporte magnético exigidos en el pliego licitatorio.
A partir de ahora comenzará la etapa de análisis técnico y administrativo de las ofertas presentadas, proceso que permitirá avanzar posteriormente con la adjudicación de la obra de mantenimiento del puerto sampedrino.