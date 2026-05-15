Coopser informó avances en obras de gas, pavimento e infraestructura comunitaria

La cooperativa Coopser presentó un nuevo informe del Departamento de Obras con detalles sobre distintos proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución en la ciudad, tanto a través del Fondo de Obras Públicas (FOP) como mediante iniciativas propias de la entidad.

En lo que va de 2026 ya fueron ejecutadas tres nuevas extensiones de red de gas en los sectores de F. Quiroga entre Sgto. Selada y Manuel Iglesias, Maino entre R. Naón y Maestro Reina e Independencia entre Don Segundo Sombra y R. Naón. Actualmente se realizan los trámites administrativos para habilitar las conexiones a la red activa y avanzar hacia su funcionamiento definitivo. Además, continúa el expediente ante Litoral Gas para extender la red en los barrios Polo y El Escorial, obra que alcanzará a 108 frentistas.

Por otra parte, Coopser informó que dentro de las obras previstas por FOP se realizará la reparación del pavimento en sectores específicos de la Nueva Terminal de Ómnibus, sobre la prolongación de avenida 11 de Septiembre, reemplazando el pavimento articulado por hormigón para mejorar la circulación y durabilidad del sector.

En paralelo, la cooperativa continúa avanzando con el futuro Salón Comunitario. Actualmente se encuentra en proceso de licitación la provisión y montaje del sistema de aire acondicionado del edificio, como parte de una nueva etapa de equipamiento y acondicionamiento del espacio.