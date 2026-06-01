Ramallo: investigan la misteriosa muerte de un joven y aprehenden a su pareja y cuñado

La Justicia de San Nicolás investiga la muerte de Enzo Gabriel Díaz, de 29 años, ocurrida en la ciudad de Ramallo, en un hecho cuyas circunstancias aún intentan esclarecerse.

Por el caso fueron aprehendidos una mujer policía de 29 años, pareja de la víctima, y un hombre de 26 años, identificado como su cuñado.

De acuerdo con las primeras informaciones, Díaz habría mantenido una discusión con su pareja y, durante el episodio, comenzó a arrojar distintos objetos dentro de la vivienda. Ante la situación, la mujer se comunicó con la madre del joven debido a antecedentes de conductas similares que, presuntamente, estarían relacionadas con el consumo de estupefacientes.

Al llegar al domicilio, la madre encontró a su hijo tendido en el suelo, mientras era sujetado por su pareja y su cuñado. Minutos después se constató su fallecimiento.

La Unidad Funcional de Instrucción interviniente dispuso una serie de medidas para determinar lo sucedido y aguarda los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para establecer las causas de la muerte y el grado de responsabilidad que pudiera corresponder a los involucrados.