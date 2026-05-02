Más de 40 artistas participaron de la intervención en el Paseo Agenor Almada
Con la participación de más de 40 artistas provenientes de distintas ciudades del país, entre ellas Mar del Plata, Córdoba y Buenos Aires, se llevó adelante este sábado una importante intervención artística en el Paseo Agenor Almada, donde se realizaron trabajos de mosaiquismo sobre bolardos cilíndricos inspirados en nadadores y en el Río Paraná.
El proyecto, coordinado por la arquitecta María Luz Méndez, formó parte de una primera etapa que contempló la intervención de 40 bolardos. Durante la jornada, vecinos, vecinas y turistas pudieron observar en vivo la colocación de los mosaicos, además de recorrer una exposición de obras y dialogar con las y los artistas participantes.
Como cierre de la actividad, se realizó la entrega de diplomas a quienes formaron parte de la propuesta artística.
La iniciativa rinde homenaje a Carlos Agenor Almada, reconocido nadador sampedrino de aguas abiertas, y tendrá una segunda etapa prevista para el mes de octubre, con el objetivo de completar la intervención artística planificada.
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