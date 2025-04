Moratoria ANSES: aumentan la cuota y eliminan la opción para nuevos jubilados

Los jubilados que accedieron a su beneficio mediante la moratoria recibirán un aumento en la cuota que se les descuenta de sus haberes. Este ajuste, que entrará en vigencia en abril de 2025, será del 2,4%, en línea con la actualización de los haberes jubilatorios según la movilidad previsional.

Esta medida responde a lo establecido por la Ley 24.476, que determina que el monto de las cuotas del plan de pagos previsional se incrementa según la inflación. Con este ajuste, ANSES busca mantener la actualización de las deudas regularizadas por los beneficiarios.

Desde el 23 de marzo de 2025, ANSES eliminó la moratoria previsional para aquellas personas que ya alcanzaron la edad para jubilarse pero no reunían los 30 años de aportes. Esto significa que quienes no iniciaron el trámite antes de esa fecha ya no pueden acceder a este régimen.

A partir de ahora, la única alternativa disponible para quienes no alcanzaron los años de aportes requeridos es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio representa el 80% de la jubilación mínima y está destinado a personas de 65 años o más que no lograron acceder a una jubilación tradicional.

Fin de la moratoria: cómo jubilarse sin los 30 años de aporte

Si bien la moratoria para quienes alcanzaron la edad jubilatoria fue eliminada, ANSES mantiene activo el plan de pagos de deuda previsional para aquellas personas que aún no cumplieron la edad requerida. Este programa permite a mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años regularizar sus aportes antes de alcanzar la edad jubilatoria, asegurando así su futura jubilación.