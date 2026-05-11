Más de 590 denuncias por violencia de género fueron recepcionadas en el primer cuatrimestre de 2026

La Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad informó las estadísticas correspondientes al período enero-abril de 2026, en relación a las intervenciones realizadas junto a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Según detallaron, durante los primeros cuatro meses del año se recepcionaron 592 denuncias en la dependencia policial, con intervención de la Oficina de Atención a las Violencias de la Subsecretaría. De ese total, 19 correspondieron a hechos de abuso sexual.

Además, la Oficina de Atención a las Violencias asistió a 63 personas a través de guardias y concretó 33 admisiones espontáneas de personas que se acercaron directamente a las oficinas ubicadas en Salta y Arnaldo.

Por otra parte, desde la Subsecretaría indicaron que se libraron 196 oficios y se completaron 15 tratamientos psicológicos con continuidad.

Ante situaciones de violencia por razones de género, recordaron que se encuentran disponibles la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en Oliveira Cezar 220, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, en Salta y Arnaldo (primer piso), y la Línea 144, que brinda atención telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año.