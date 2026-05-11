Docentes bonaerenses se suman al reclamo universitario y podrían verse afectadas las clases

Los gremios docentes bonaerenses anunciaron que se sumarán al reclamo universitario y la medida podría afectar el normal dictado de clases en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires. La protesta se enmarca en una nueva jornada de reclamos contra el ajuste presupuestario en educación impulsado por el Gobierno nacional.

Entre los sindicatos que confirmaron su adhesión se encuentran SUTEBA, FEB y otros gremios docentes, que acompañarán la movilización universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo de mayores fondos para el sector. También exigen la restitución del FONID y mejoras salariales.

Desde el sector universitario señalaron que la protesta busca visibilizar el impacto del recorte presupuestario en las universidades nacionales, mientras que los gremios docentes provinciales advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas a los reclamos salariales.

La jornada incluirá movilizaciones y paros en distintos puntos del país, por lo que se espera una importante adhesión tanto en universidades como en establecimientos educativos bonaerenses.