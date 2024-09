Los precios de los combustibles bajan un 3% a partir del lunes

Lo que surgió como una versión periodística finalmente quedó confirmado como noticia este martes: desde el 1º de octubre (martes que viene), los precios de los combustibles bajarán hasta 3% por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent, que se utiliza de referencia en el mercado argentino.

Según confirmaron fuentes del sector al portal especializado Energy Report, los precios de YPF bajarán un 3% promedio para las dos versiones del gasoil, mientras que las naftas premium y súper descenderán 1,5%.

Si bien la petrolera de bandera dará el puntapié, se espera que el resto de las competidoras (Axion, Shell -Raízen- y Puma, entre otras), sigan el mismo sendero descendente la semana que viene.

La noticia había sido adelantada por Horacio Marin, CEO de YPF e. El el sábado pasado e informada por DIB ese día. El ejecutivo había dicho que se “analiza una baja” del precio de los combustibles.

“Sí, las chances son bastante altas”, agregaron este lunes desde YPF fuentes que siguen el tema precios. “Especialmente en el gasoil, más que en los otros combustibles”.

Según explicaron, con los aumentos que viene haciendo YPF “casi que alcanzaron la paridad de exportación”. Además, a eso, hay que sumarle la fuerte baja del crudo a nivel internacional.

Según dijo Marin, el análisis se basa en que el precio del barril bajó U$S 10 (en la última semana subió U$S 4), por lo que prometió que esta semana habría una definición.

“El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó U$S 10 y la última semana subió U$S 4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que lo bajemos”, dijo en declaraciones periodísticas el viernes pasado.

“Lo lógico sería que bajara, porque bajó mucho el precio del petróleo”, explicó Raúl Castellano, de la Cámara de Empresarios del Combustible, pero advirtió que “está pesando que hay mucho el atrasado de la actualización en los impuestos que gravan el combustible”.

“Según el Presupuesto del año que viene, aumentarían los impuestos un 155% más o menos. De manera que, si bien la chance está de que bajen, lo más probable es que el precio no se mueva, o que suba un porcentaje no mayor al 1%”, agregó.

Durante el gobierno de Javier Milei, la nafta no paró de aumentar: desde diciembre, lo hizo al menos una vez por mes, con fuertes incrementos en la primera parte de la gestión, y luego con porcentajes más pequeños a partir de la actualización de los impuestos.

Vale recordar que cuando comenzó el gobierno libertario, el litro de nafta súper en Córdoba costaba $ 463 y actualmente, llegó a $ 1.146. El aumento fue del 147% (algo por encima de la inflación acumulada, que llega a 144%).