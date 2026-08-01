La Nación adjudicó la concesión de la autopista entre San Nicolás y Rosario por 20 años

El Ministerio de Economía de la Nación adjudicó la concesión de cuatro tramos de rutas nacionales que integran la Red Federal de Concesiones, los cuales pasarán a ser administrados por empresas privadas durante los próximos 20 años mediante el sistema de cobro de peaje.

En el caso del Tramo Portuario Norte, que comprende la autopista entre San Nicolás y Rosario, además de la avenida Circunvalación de Rosario y la Ruta Nacional 33 hasta Trenque Lauquen, la concesión fue otorgada al empresario Cristóbal López, del Grupo Indalo. En tanto, el tramo de la autopista entre Campana y San Nicolás quedó en manos del Grupo Corven, con sede en Venado Tuerto.

La medida fue oficializada mediante una resolución que adjudicó la licitación pública nacional e internacional N.º 504-0015-LPU25, estableciendo el nuevo esquema de gestión privada para estos corredores viales. (Fuente: La Capital).