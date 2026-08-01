Baradero: Circulaba en un auto con las patentes tapadas y el sistema policial confirmó que era buscado por la Justicia

Un hombre de 44 años fue detenido durante un operativo de control realizado en la madrugada de este sábado en Baradero, luego de que personal de la Sub DDI, la EPC, Tránsito y la Subsecretaría de Seguridad detectaran que sobre él pesaba un pedido de captura activo por una causa de robo agravado en poblado y en banda, emitido por la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes.

El procedimiento se concretó tras interceptar un Chevrolet Corsa que circulaba con las patentes tapadas y vidrios polarizados. Además de la detención del conductor, el vehículo fue secuestrado por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y trasladado al playón municipal. El acompañante no fue imputado y el detenido será trasladado a Mercedes para ser indagado.