Fuerte tormenta causó importantes daños en Salto y dejó amplios sectores sin electricidad

La intensa tormenta que atravesó este viernes el norte de la provincia de Buenos Aires golpeó con fuerza a la ciudad de Salto, donde las violentas ráfagas de viento provocaron importantes daños materiales y dejaron a gran parte del distrito sin suministro eléctrico.

Antes de que el temporal impactara sobre la ciudad, un video registrado desde el Barrio Triángulo ya mostraba el impresionante avance del frente de tormenta, con un cielo completamente cubierto, lluvia intensa y fuertes ráfagas que anticipaban la magnitud del fenómeno.

Con el paso de la tormenta comenzaron a reportarse numerosos destrozos: árboles y postes caídos, cables sobre la vía pública y carteles derribados. Uno de los episodios más graves ocurrió en una vivienda de calle Haroldo Conti, donde el viento arrancó por completo el techo de la casa, dejando a una familia con sus hijos sin hogar. En tanto, en pleno centro, la marquesina del comercio MegaShop, en la esquina de 25 de Mayo y Lavalle, fue desprendida y desplazada varios metros, además de provocar la rotura de dos vidrieras.

Personal de Defensa Civil, Tránsito, Control Urbano y Desarrollo Social trabajó durante toda la jornada asistiendo a los vecinos afectados y despejando los sectores comprometidos. Al cierre de esta publicación, el servicio eléctrico se había restablecido parcialmente, aunque amplios sectores de la ciudad continuaban sin energía.

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fuente: Salto en Red.