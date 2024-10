La Delegación Sampedrina continúa sumando medallas en los Juegos Bonaerenses 2024

En la segunda jornada de los Juegos Bonaerenses 2024, la delegación de San Pedro, coordinada por la Dirección de Deportes, sigue obteniendo grandes resultados y sumando nuevas medallas en esta importante competencia provincial.

Dos medallas de oro se suman al medallero local: Oriana Goitino alcanzó el primer puesto en Natación PCD, categoría 25 metros crol, deporte adaptado, y Maximiliano Aguirre logró el oro en Salto en Largo en Atletismo PCD. Además, Milton Martínez y Milagros Trotta obtuvieron medallas de plata en Natación y Salto en Largo, respectivamente, mientras que Narda Ferreyra, en 100 metros velocidad, y Emir Marsico en Canotaje, se alzaron con medallas de bronce. También en Atletismo, Nehuén Mitidieri logró el bronce en Salto en Alto sub 14.

En otras disciplinas, la delegación sampedrina tuvo una jornada cargada de actividad: el equipo de Fútbol 5 sub 18 empató 1-1; el Beach Vóley y el Softbol sub 16 y sub 14 mixto fueron derrotados, mientras que Pelota Paleta se impuso a Lezama 15-5 y 15-0. En Tenis, se logró una segunda victoria (5-3 y 4-0), el equipo de Tejo perdió y el equipo Intergeneracional ganó su segundo partido (15-2). En Fútbol Tenis, San Pedro venció a Escobar, y el equipo de Fútbol Playa sub 14 ganó 5-0.

En Taekwondo, Brandon Gordo, Agostini Fernández, Martina Borda y Pía Pacheco alcanzaron las semifinales. En Patín, Lara y Perla Aguilera obtuvieron el 5° y 6° lugar, mientras que Agustín Caldas se posicionó 4° en los 50 metros crol en Natación adaptada. Juan Paladini clasificó para la final de Skate de mañana, y en Canotaje, Lucero Salaberry obtuvo el 6° lugar.

En Atletismo, Amparo Courtade quedó en el 12° puesto en Salto en Alto U14 Femenino con una marca de 1,20 metros, y Justine Oggier se ubicó 13° en Lanzamiento de Jabalina U14 Femenino, alcanzando 17,20 metros. Además, Renzo Vega quedó 2° en su serie de 300 metros U16 Masculino con un tiempo de 35″38, y clasificó a la final. En la categoría de 400 metros U18 Femenino, Cande Basaldúa obtuvo el 2° lugar en su serie con un tiempo de 57″96, también logrando clasificar a la final. En Ajedrez, la delegación ganó hoy una partida.

En esta jornada también participaron el equipo de Orientación Intergeneracional, que aunque no llegó a puestos de medalla, dejó todo en la competencia al igual que Dante Carducci en Cultura Freestyle, quien llegó hasta los cuartos de final.

Fuente: Municipalidad de San Pedro.