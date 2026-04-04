Amenazó a su vecina con un machete y terminó aprehendido tras un conflicto vecinal

Personal de la EPC San Pedro intervino tras reiterados llamados al 911 por un conflicto vecinal en Juan Ismael Giménez s/n, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años.

Según se informó, el sujeto amenazó de muerte e intimidó con un machete a su vecina, una mujer de 40 años, en el marco de una disputa de índole territorial. Los efectivos realizaron el secuestro del machete y otro arma blanca que tenía en su poder. Interviene la UFI N°11, que dispuso que el aprehendido permanezca alojado a la espera de nuevas directivas.