Intento de estafa del “Estafador QR”: un hombre relató su experiencia en redes

Un vecino de San Pedro relató en sus redes sociales un intento de estafa que habría sufrido este martes por parte del conocido “Estafador QR”, un delincuente con un prontuario considerable por hechos similares y sobre quien, hasta el momento, la Justicia no ha resuelto su detención efectiva.

El hombre contó: “Siguen las andanzas del Estafador QR: HOY SAFE…! Saliendo de un supermercado por calle Gomendio, se acerca un joven con gorrita de lana y campera con capucha, diciéndome que me conocía, que era hijo de Parra el carnicero de Río Tala, que si lo ayudaba, que tenía a la vuelta del super la camioneta con una rueda pinchada y tenía que ir hasta Bachicha Ruedas. No sé, pero lo llevé… Cuando llego a la gomería, me dice ‘me faltan unos pesos… vos me ayudas y te doy unos pollos…’. Me pidió dinero, al cual yo diciéndole ‘no tengo efectivo’ y bla bla… Se fue… donde uno lo identifica diciéndome que era el Estafador del QR. ¡Qué bronca me dio porque uno obra de buena fe…!”

El modus operandi de este sujeto ya ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por personas que aseguran haber sido víctimas de sus maniobras, que incluyen estafas con transferencias falsas, pedidos de dinero o supuestas ventas de mercadería que nunca se entregan. La comunidad insiste en la necesidad de que se avance en las causas para evitar nuevas víctimas.