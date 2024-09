Hicieron allanamientos por venta ilegal de medicamentos en Baradero y Pergamino

Luego de un total de 14 allanamientos en Baradero y otro en Pergamino en el marco de una causa por venta ilegal de medicamentos que comenzó con una denuncia del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, se inspeccionaron locales de diferentes rubros.

Policiales

En Pergamino y Baradero hicieron allanamientos por venta ilegal de medicamentos

24 de Septiembre de 2024 – 18:07

La DDI San Nicolás a cabo los procedimientos que uno fue en nuestra ciudad.

La DDI San Nicolás a cabo los procedimientos que uno fue en nuestra ciudad.Crédito: LA OPINION

En nuestra ciudad hicieron un procedimiento que dio negativo porque no encontraron ninguna situación ilícita. Fueron procedimientos en locales no habilitados para la comercialización de productos farmacológicos. La denuncia la impulsó el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

En nuestra ciudad fue negativo un procedimiento en el marco de una investigación por supuesta venta ilegal de medicamentos en un comercio que no está habilitado como farmacia.

Luego de un total de 14 allanamientos en Baradero y otro en Pergamino en el marco de una causa por venta ilegal de medicamentos que comenzó con una denuncia del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, se inspeccionaron locales de diferentes rubros.

Supermercados, almacenes, kioscos, despensas de barrio, fueron allanados este martes (24 de septiembre) donde se secuestraron una gran cantidad de medicamentos de venta libre que, aun así, no pueden ser expendidos sino por profesionales farmacéuticos, por lo que no deberían ser comercializados en comercios que no estén habilitados como farmacias.

Además, allanaron al presunto distribuidor proveedor, quien no estaba presente en su domicilio, en la zona de Pergamino, aunque está identificado e imputado como responsable de los delitos investigados.

Los comerciantes fueron notificados por los delitos tipificados en los artículos 204 y 247 del Código Penal, relacionados con la venta ilegal de medicamentos y el ejercicio ilegal de la profesión. En total secuestraron 7219 dosis de distintos medicamentos.

La Sub DDI San Pedro – Baradero informó el secuestro de 280 pastillas de Actron 600, 123 pastillas de Mejoral, 500 pastillas de Ibuevanol, 1050 pastillas de Tafirol, 285 pastillas de Amoxicilina, 60 pastillas de Omeprasol.

También incautaron 350 pastillas de Actron 400, 168 pastillas de Rennie, 1200 pastillas de Actron 600, 430 pastillas de Cafiaspirina, 230 pastillas de Bayaspirina, 115 pastillas de Migral 500, 180 pastillas de Diclofenac.

Sumaron 310 pastillas de Aspirinetas, 290 pastillas de Qura Plus, 30 pastillas de Keterolac, 700 pastillas de Sertal, 241 sobres de Alikal, 105 sobres de Uvasal, 152 sobres de Té Vick, 123 pastillas de Tafirol 500, 28 pastillas de Tafirolito 10 mg.

Y 74 sobres de Bayaspirina C, 72 pastillas de Dorixina, 31 pastillas de Anaflex Plus, 21 pastillas de Rolfita, 41 pastillas de Buscapina, 260 pastillas de Novalgina, 165 sobres de paracetamol, documentación y anotaciones varias.