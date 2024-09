«Hasta que no maten a uno, no van a parar», advierte la hija de víctima de robo

El jueves por la noche, un intento de robo en la esquina de Manuel Iglesias y Saavedra dejó como saldo a un hombre de 63 años herido al resistirse a que le robaran su moto. Siete delincuentes abordaron a tres personas: el hombre herido, otro de 48 años y su hijo de 16. La víctima sufrió cortes en la mano y el muslo y fue trasladado al Hospital San Pedro. La causa fue caratulada como «robo en grado de tentativa».

María, hija del hombre herido, explicó que no fue una riña sino un intento de robo frustrado de la moto y artículos de pesca. Según ella, su padre resistió porque la moto es su herramienta de trabajo. Los atacantes, que se ocultaron en el barrio 2 de Abril, habrían golpeado a su padre con un fierro en la pierna. «Hasta que no maten a uno, no van a parar», expresó preocupada por la inseguridad en la zona.

Fuente: Betty Rodríguez Info.