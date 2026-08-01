Exaltación de la Cruz: siete muertos tras un choque frontal entre un auto y un camión

Un trágico siniestro vial ocurrido este viernes por la noche sobre la Ruta Provincial 192, a la altura del partido de Exaltación de la Cruz, dejó un saldo de siete personas fallecidas y otra gravemente herida tras un choque frontal entre un automóvil y un camión.

El hecho se registró cerca de las 21 en el kilómetro 22, en el límite entre la localidad de Torres y Exaltación de la Cruz, cuando un GMC Chevette colisionó de frente con un camión Mercedes-Benz. Como consecuencia del violento impacto, cinco menores y dos adultos que viajaban en el automóvil perdieron la vida en el lugar, mientras que un octavo ocupante fue trasladado en grave estado.

Bomberos Voluntarios de Luján trabajaron durante varias horas en el lugar del siniestro, donde continuaban las tareas para identificar a todas las víctimas. En tanto, el camión era conducido por un joven de unos 20 años, acompañado por un hombre de aproximadamente 50, ambos vecinos de Luján, quienes resultaron ilesos.

Si la investigación determina las causas del choque, la información será incorporada a medida que avance la causa.