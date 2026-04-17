Se extienden las amenazas en escuelas bonaerenses y ya hay al menos un imputado

La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas se extendió en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, generando preocupación entre familias, docentes y alumnos. Los mensajes, muchas veces escritos en paredes o difundidos en redes, provocaron operativos de seguridad y la intervención de las autoridades, que ya lograron identificar a varios responsables en algunos casos. En nuestro ciudad, lo ocurrido también motivó activar el protocolo en la Escuela Normal.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Mar del Plata, donde un adolescente de 17 años fue imputado por intimidación pública tras ser señalado como autor de una amenaza en su escuela. Además, se registraron múltiples denuncias similares en esa ciudad y otros episodios en La Plata, donde un estudiante llevó un arma de aire comprimido a un establecimiento. Las investigaciones continúan mientras crece la preocupación por este fenómeno.

Las medidas implementadas son:

– Operativo Aurora en coordinación con las fuerzas de seguridad, con presencia preventiva en los ingresos y egresos de las instituciones

– Refuerzo de la política de cuidado dentro de las escuelas.

– Talleres de concientización y acompañamiento con estudiantes.

– Control y supervisión de los espacios físicos de los establecimientos educativos.

– Presencia de centro de monitoreo móvil en las escuelas.

– Trabajo articulado entre Jefatura Distrital, Cuerpo de Inspectores, Salud Mental, Servicio Local, Policía de la Provincia y Subsecretaría de Seguridad del Municipio.

– Presencia policial en los ingresos y egresos de los estudiantes.