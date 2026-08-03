Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a su expareja en Gobernador Castro

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la noche por personal del Destacamento Policial de Gobernador Castro, acusado de amenazar de muerte a su expareja en un episodio ocurrido sobre calle Güemes al 1200 de esa localidad.

De acuerdo con la información oficial, las amenazas fueron proferidas en presencia de los efectivos policiales, quienes procedieron de inmediato a la aprehensión del acusado y su traslado a la dependencia policial. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de amenazas agravadas, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. El imputado permanece alojado a disposición de la Justicia.