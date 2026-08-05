Denuncian un presunto intento de captación de una niña de 4 años denunciado en redes sociales

Una publicación realizada en redes sociales generó preocupación entre vecinos de San Pedro luego de que una mujer denunciara un presunto intento de captación de su sobrina, de 4 años, en la zona de las calles Manuel Iglesias y Brenan.

Según relató Ayelén Ferreyra, el hecho habría ocurrido este miércoles, cuando una persona que se movilizaba en una camioneta se acercó a la menor, le habría ofrecido una bebida gaseosa y le mostró un arma. La mujer aseguró que la situación fue advertida por un vecino, quien gritó y evitó que la niña fuera llevada. «Gracias a Dios alguien la vio y le pegó el grito, ella está asustada pero está bien», expresó en su publicación, en la que además pidió a las familias extremar los cuidados con los niños y señaló que, de existir cámaras de seguridad en el sector, intentará obtener imágenes del vehículo para colaborar con la investigación.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre una denuncia ni sobre la intervención de las autoridades en relación con este hecho.