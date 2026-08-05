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Policiales

Intentó cometer un ilícito en una casa y terminó retenido por los vecinos

Redacción CWSP

Un joven de 19 años fue aprehendido durante la noche del martes luego de ser retenido por vecinos en la intersección de Las Provincias y Alvarado, acusado de haber cometido un ilícito en una vivienda ubicada sobre Alvarado al 1500, en San Pedro.

Al arribar al lugar, efectivos policiales se hicieron cargo del procedimiento y trasladaron al sospechoso a la dependencia policial. La víctima es una mujer de 32 años, mientras que la UFI N.º 11 dispuso la notificación del inicio de la causa y el alojamiento del joven en la seccional, donde permanece a disposición de la Justicia.