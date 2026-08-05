Intentó cometer un ilícito en una casa y terminó retenido por los vecinos

Un joven de 19 años fue aprehendido durante la noche del martes luego de ser retenido por vecinos en la intersección de Las Provincias y Alvarado, acusado de haber cometido un ilícito en una vivienda ubicada sobre Alvarado al 1500, en San Pedro.

Al arribar al lugar, efectivos policiales se hicieron cargo del procedimiento y trasladaron al sospechoso a la dependencia policial. La víctima es una mujer de 32 años, mientras que la UFI N.º 11 dispuso la notificación del inicio de la causa y el alojamiento del joven en la seccional, donde permanece a disposición de la Justicia.