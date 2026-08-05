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Clima

Emitieron un alerta meteorológico para San Pedro por tormentas fuertes para el día jueves

Redacción CWSP

San Pedro se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas de cara a la jornada del jueves 6 de agosto, según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil. Se espera que el distrito sea afectado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o incluso localmente severas.

De acuerdo con el informe, los fenómenos podrían estar acompañados por intensas ráfagas de viento de hasta 90 km/h, caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas si no es necesario.